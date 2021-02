Genoa-Napoli 2-1 | doppio Pandev stende gli azzurri

(Di sabato 6 febbraio 2021) Ilbatte ilper 2-1 nell’anticipo serale della seconda giornata di ritorno della Serie A. I liguri sfruttano la doppietta di, ex di turno, che fa centro all’11’ e al 19? approfittando delle amnesie della retroguardia azzurra. Il, che colpisce due legni con Petagna e Insigne, rientra nel match al 79? con Politano, che buca Perin da distanza ravvicinata. Il forcing finale dei partenopei non produce risultati: ilvince e sale a 24 punti, a metà classifica, ilresta a quota 37, fuori dalla zona Champions. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Commenta per primo2 - 1 Perin 7: i napoletani sembrano fare a gara per infrangere la sua lunga imbattibilità. Lui respinge ogni tentativo a forza di pugni e schiaffoni fino all'78' quando è Politano a ...IL TABELLINO2 - 1 (primo tempo 2 - 0) Marcatori: 11' e 26' pt Pandev (G); 35' st Politano (N). Assist: 11' pt Badelj (G), 26' pt Zajc (G).(3 - 5 - 2): Perin; Goldaniga, ...Il Napoli non ha lo stesso ritmo avuto con Inter e Juventus e cede al Genoa che torna a battere i partenopei dopo 17 partite.Il Napoli va ko contro il Genoa e vede allontanarsi sempre più il vertice: l’analisi del match da parte del tecnico Rino Gattuso Il Napoli esce sconfitta sul campo del Genoa nonostante il dominio nel ...