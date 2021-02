Botta e risposta al cianuro tra Bassetti e Crisanti | “Guadagni dalla pandemia”

(Di sabato 6 febbraio 2021) Aria di maretta tra i virologi. Ieri, infatti, nella trasmissione La confessione, condotta da Peter Gomez, direttore de Ilfattoquotidiano.it,era uno degli ospiti. Durante la trasmissione, si è parlato molto di un collega altrettanto famoso, Matteo, direttore del Reparto malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova. Alla domanda sul se farebbe mai da testimonial ad un marchio, come ha fatto il dottorad aprile, per beneficienza, il dottorrisponde: “Se farei pubblicità a una marca di abbigliamento? No, non solo non lo farei mai, ma mi sono imposto di non guadagnare un singolo euro da questa”. Non è tardata ad arrivare ladi Matteo, il ...

Critiche anche per Raffaele il cui modo di cantare continua a non entusiasmare Rudy Zerbi che non perderà l'occasione per criticare la sua interpretazione dando il via al solito botta e risposta con ...
"Non ho mai preso un euro dalla pandemia", risponde Bassetti alle illazioni del dottor Crisanti. "Non ho mai accettato di essere testimonial"