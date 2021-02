Antonella Elia, chi è l’ex fidanzato Fabiano Petricone (Di sabato 6 febbraio 2021) E’ originario de L’Aquila Fabiano Petricone ed è un professore universitario e scrittore. E’ conosciuto dal grande pubblico poiché è l’ex fidanzato della showgirl, attrice e conduttrice televisiva Antonella Elia. Fabiano Petricone e Antonella Elia hanno iniziato la propria relazione amorosa a partire dal 2013. Dopo 5 anni insieme, nel 2018 però, il loro rapporto si è interrotto per volere della showgirl. Precisamente a settembre dello scorso anno infatti, la relazione tra i due si è conclusa a causa del desiderio della showgirl di tornare single, secondo le dichiarazioni da lei stessa rilasciate su Vanity Fair. È che non ho più una passione, è come un fratello per me. Anche se Fabiano resta un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 febbraio 2021) E’ originario de L’Aquilaed è un professore universitario e scrittore. E’ conosciuto dal grande pubblico poiché èdella showgirl, attrice e conduttrice televisivahanno iniziato la propria relazione amorosa a partire dal 2013. Dopo 5 anni insieme, nel 2018 però, il loro rapporto si è interrotto per volere della showgirl. Precisamente a settembre dello scorso anno infatti, la relazione tra i due si è conclusa a causa del desiderio della showgirl di tornare single, secondo le dichiarazioni da lei stessa rilasciate su Vanity Fair. È che non ho più una passione, è come un fratello per me. Anche seresta un ...

CorriereCitta : Antonella Elia: chi è, età, carriera, la storia d'amore con Pietro Delle Piane, Samantha De Grenet, Instagram, curi… - TheSkyisgreen6 : RT @tuttiEmily: Antonella Elia ieri le diceva che si vede che gli vuole bene e lei concordava io ad una persona a cui voglio bene da 6 ann… - JoMarch__ : Avete notato che ieri Antonella Elia non ha espresso nessuna parola di conforto verso Dayane? #gfvip - stella21362068 : RT @VeronicA040511: IL MOTIVO PER CUI ANTONELLA ELIA È PRO GIULIA: #GREGORELLI #TZVIP - loscolaro : RT @gieffepparo: Mentre piangete per le opinioni di Antonella Elia pensate al fatto che lei non attacca nessuno a caso. Mai. #gfvip -