Andrea Pennacchi, il “Pojana” torna a Propaganda Live dopo il Covid: “All’improvviso mi sono ritrovato in rianimazione” (Di sabato 6 febbraio 2021) Andrea Pennacchi è tornato. Il “Pojana” è ri-comparso durante l’ultima puntata di PropagandaLive dopo un mese passato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Padova a causa del Covid. “Non è ancora finito il percorso di convalescenza ma sto meglio”, ha spiegato l’attore padovano che annovera 70mila follower su Twitter come una vera celebrity. Il conduttore Zoro ha subito ironizzato suggerendo a Pennacchi, 51 anni, due libri alle spalle di grande successo come La guerra dei Bepi e Pojana e i suoi fratelli, di scrivere proprio un libro sulla drammatica esperienza ospedaliera intitolato “El mi corona”. F”amo i soldi veri – ha sorriso Pennacchi rispondendo in romano – ad ogni modo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021)to. Il “” è ri-comparso durante l’ultima puntata diun mese passato nel reparto didell’ospedale di Padova a causa del. “Non è ancora finito il percorso di convalescenza ma sto meglio”, ha spiegato l’attore padovano che annovera 70mila follower su Twitter come una vera celebrity. Il conduttore Zoro ha subito ironizzato suggerendo a, 51 anni, due libri alle spalle di grande successo come La guerra dei Bepi ee i suoi fratelli, di scrivere proprio un libro sulla drammatica esperienza ospedaliera intitolato “El mi corona”. F”amo i soldi veri – ha sorrisorispondendo in romano – ad ogni modo ...

welikeduel : In collegamento, Andrea Pennacchi #propagandalive - welikeduel : Bentornato Andrea, quanto ci sei mancato??#propagandalive @Pennacchiiiii - La7tv : #propagandalive Il ritorno di Andrea Pennacchi a Propaganda Live: 'Gli esseri umani sono deboli, ma il Pojana sta b… - davidelessi : RT @LaStampaTV: VIDEO | Andrea Pennacchi 'Pojana' torna a Propaganda Live dopo il Covid: 'All'improvviso mi sono trovato in rianimazione' h… - Noovyis : (Andrea Pennacchi, il “Pojana” torna a Propaganda Live dopo il Covid: “All’improvviso mi sono ritrovato in rianimaz… -