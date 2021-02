Ultime Notizie Roma del 05-02-2021 ore 16:10 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia non Ferrigno sono entrate nel le consultazioni del presidente del consiglio incaricato Mario Draghi annunciato che l’Italia viva Sto stirando nuovo governo a prescindere Pillo sarà nella delegazione dei 5 Stelle Domani andrà dall’ex presidente della BCE non sarà invece Berlusconi a guidare Quella di Forza Italia questa sera tra l’ex premier e il professore ci sarà Però un colloquio telefonico Davide Casaleggio fa sapere che tra i 5 Stelle c’è ampio consenso sul fatto che l’unico modo per avere una coesione del Movimento sarà quello di chiedere agli iscritti su Rousseau libero richiede una maggioranza omogenei e si oppone all’ipotesi di una flat Tax Salvini a fermarmi della Liga se ci siamo non facciamo cose a metà prosegui la discesa intanto dello Spread che tocca i 94 punti base nel primo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia non Ferrigno sono entrate nel le consultazioni del presidente del consiglio incaricato Mario Draghi annunciato che l’Italia viva Sto stirando nuovo governo a prescindere Pillo sarà nella delegazione dei 5 Stelle Domani andrà dall’ex presidente della BCE non sarà invece Berlusconi a guidare Quella di Forza Italia questa sera tra l’ex premier e il professore ci sarà Però un colloquio telefonico Davide Casaleggio fa sapere che tra i 5 Stelle c’è ampio consenso sul fatto che l’unico modo per avere una coesione del Movimento sarà quello di chiedere agli iscritti su Rousseau libero richiede una maggioranza omogenei e si oppone all’ipotesi di una flat Tax Salvini a fermarmi della Liga se ci siamo non facciamo cose a metà prosegui la discesa intanto dello Spread che tocca i 94 punti base nel primo ...

