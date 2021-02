Supplenti Covid, Fioramonti: “Pagare subito tutti i docenti, tantissimi non hanno ricevuto nulla” (Di venerdì 5 febbraio 2021) "Pagare subito tutti i docenti Covid-19. Ad oggi sono ancora tantissimi i docenti del cosiddetto "contingente Covid-19" che si ritrovano - senza alcuna spiegazione - a non aver ricevuto lo stipendio dopo quasi cinque mesi dall'inizio dell'anno scolastico". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 febbraio 2021) "-19. Ad oggi sono ancoradel cosiddetto "contingente-19" che si ritrovano - senza alcuna spiegazione - a non averlo stipendio dopo quasi cinque mesi dall'inizio dell'anno scolastico". L'articolo .

orizzontescuola : Supplenti Covid, Fioramonti: “Pagare subito tutti i docenti, tantissimi non hanno ricevuto nulla” - InfoFiscale : Scuola, ancora ritardi negli stipendi dei supplenti Covid - nonsembra : RT @umanesimo: Una mia amica sta lavorando come personale ATA in una scuola con 'contratto Covid' di 9 mesi. Ora ha un problema di salute,… - angela_massi : RT @umanesimo: Una mia amica sta lavorando come personale ATA in una scuola con 'contratto Covid' di 9 mesi. Ora ha un problema di salute,… - T_Roox : RT @umanesimo: Una mia amica sta lavorando come personale ATA in una scuola con 'contratto Covid' di 9 mesi. Ora ha un problema di salute,… -