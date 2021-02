Statua Maradona | ultrà del Napoli indagato | “Mi dimetto dalla commissione”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Gennaro Grosso, l’azzurroProcura diper i violenti scontri con le forze di polizia avvenuti lo scorso ottobre davanti alla sede della Regione Campania di via Santa Lucia, annuncia le dimissioniistituita dal Comune diper ricordare Diego Armandocon una. A renderlo noto, attraverso un comunicato, è il suo legale, l’avvocato Emilio Coppola, che spiega la decisione: “Il suo cellulare è rimasto sempre agganciato a una delle celle telefoniche che si trovano nella zona in cui abita, ciononostante la scelta si è resa necessaria per consentire che l’opera venga realizzata nella massima trasparenza”. “In merito alla ...

Dario Del Porto a ' Punto Nuovo Sport Show', trasmissione su Radio Punto Nuovo, interviene in merito alla questione della statua di Maradona e l'interrogatorio degli assessori. Le parole di Del Porto, giornalista di Repubblica : 'L'indagine è in corso, sembra essere chiaro solo adesso perché la procura abbia deciso di ...... trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Dario Del Porto, giornalista di Repubblica : " Questione statua Maradona ed interrogatorio degli assessori? C'è un'...