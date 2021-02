ilNotiziarioInd : Sciopero Trenord 8 e 9 febbraio: tutti gli orari e le linee che potrebbero subire variazioni… - LuceverdeMilano : ???? #Sciopero #Trenord ?? #8Febbraio 9:00 - 13:00 ?? Bus no-stop tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto ?? Bus a Bu… - ADM_assdemxmi : RT @infomobilitaMi: ????#Sciopero Trasporto Ferroviario | - Lunedì #8febbraio ore 9-13 - Martedì #9febbraio ore 9-16.59 ?? - camiciacoibaffi : RT @infomobilitaMi: ????#Sciopero Trasporto Ferroviario | - Lunedì #8febbraio ore 9-13 - Martedì #9febbraio ore 9-16.59 ?? - infomobilitaMi : ????#Sciopero Trasporto Ferroviario | - Lunedì #8febbraio ore 9-13 - Martedì #9febbraio ore 9-16.59 ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero Trenord

MILANO (5 febbraio 2021) - Martedì 9 febbraio per unonazionale indetto dal sindacato Or. S. A. dalle ore 9 alle ore 17 i treni in circolazione ...saranno comunicate su sito e Appe ...Martedì 9 per unonazionale indetto dal sindacato Or. S. A. dalle ore 9 alle ore 17 i ... Informazioni sull'andamento della circolazione saranno comunicate su sito e Appe nelle ...Lunedì 8 dalle ore 9 alle 13 incroceranno le braccia i lavoratori di Ferrovienord. Martedì 9 nella fascia 9-17, agitazione indetta dal sindacato Or.S.A ...MILANO – Non solo lo sciopero di 4 ore di lunedì 8 febbraio (dalle 9 alle 13 per le ferrovie), sul servizio ferroviario avrà ripercussioni anche l'astensione dal lavoro di martedì 9 febbraio dalle 9 a ...