Ristoranti aperti a cena in zona gialla: il cts dice si (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il comitato tecnico scientifico dice si alla possibilità che i Ristoranti restino aperti anche a cena. Ora parola al Governo. Fonte PixabayTra i principali oppositori delle chiusure forzate anche parzialmente ci sono chiaramente i ristoratori, tra i più colpiti dalle misure restrittive resesi necessarie dall'incombente emergenza covid. Ma oggi potrebbe arrivare una svolta anche per il settore della ristorazione. Svolta chiaramente molto gradita agli stessi ristoratori ed anche ai potenziali clienti, che accetterebbero di buon grado la proposta di poter uscire nuovamente di casa la sera. Il comitato tecnico scientifico ha infatti deciso per il si, rispetto alla possibilità di allargare anche alla cena, l'orario di apertura dei Ristoranti. Chiaramente con un orario ...

