Puglia fra le regioni a rischio alto, così resta l'arancione Corona virus: report Iss in attesa dell'ordinanza del ministro (Di venerdì 5 febbraio 2021) Di Francesco Santoro: La Puglia si avvia a restare in zona arancione. La conferma arriva dal report settimanale del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità. L'ultimo monitoraggio indica un'unica variazione cromatica sulla cartina d'Italia: la Sardegna passa dall'arancione al giallo. Mentre la Puglia appunto, assieme a Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano, in zona arancione. "Sono tre le regioni-Province autonome (Bolzano, Puglia e Umbria) con una classificazione di rischio alto (era una la settimana precedente)" è riportato fra l'altro nella bozza del documento Iss

