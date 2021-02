Penelope Cruz ritorna musa di Pedro Almodovar: sul set insieme per Madres paralelas (Di venerdì 5 febbraio 2021) Basta uno sguardo per capirsi. Come accade alle vecchie coppie. E loro, in un certo senso, lo sono. L’affinità elettiva che lega Penelope Cruz e Pedro Almodovar è potente. Ed è sotto gli occhi di tutti. Grazie a una vita passata insieme sui set. Una conoscenza che si rinnova ancora una volta. Perché regista e attrice si ritroveranno per Madres paralelas, il nuovo film del maestro spagnolo. Le cui riprese dovrebbero iniziare a fine marzo. Il nuovo film di Pedro Almodovar: Madres paralelas «Con Madres paralelas ritorno all’universo femminile, alla maternità, alla famiglia», annuncia Pedro Almodovar, reduce dal trionfo alla Mostra del ... Leggi su amica (Di venerdì 5 febbraio 2021) Basta uno sguardo per capirsi. Come accade alle vecchie coppie. E loro, in un certo senso, lo sono. L’affinità elettiva che legaè potente. Ed è sotto gli occhi di tutti. Grazie a una vita passatasui set. Una conoscenza che si rinnova ancora una volta. Perché regista e attrice si ritroveranno per, il nuovo film del maestro spagnolo. Le cui riprese dovrebbero iniziare a fine marzo. Il nuovo film di«Conritorno all’universo femminile, alla maternità, alla famiglia», annuncia, reduce dal trionfo alla Mostra del ...

Dreaming_81 : RT @Dida_ti: E da allora sono perché tu sei, e da allora sei, sono e siamo, e per amore sarò, sarai, saremo. Pablo Neruda #goodnight ?… - reginastefy : @danitrash77 io ho penelope cruz, ambra angiolini, cate blanchett laura pausini george clooney VALERIA MARINI - NegronPerdomo : RT @Dida_ti: E da allora sono perché tu sei, e da allora sei, sono e siamo, e per amore sarò, sarai, saremo. Pablo Neruda #goodnight ?… - SarahSognatrice : RT @Dida_ti: E da allora sono perché tu sei, e da allora sei, sono e siamo, e per amore sarò, sarai, saremo. Pablo Neruda #goodnight ?… - DarsrangM : RT @Dida_ti: E da allora sono perché tu sei, e da allora sei, sono e siamo, e per amore sarò, sarai, saremo. Pablo Neruda #goodnight ?… -