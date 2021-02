No, l’Oms non ha ammesso che i test Pcr per individuare il nuovo coronavirus producono «un enorme numero di falsi positivi» (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il 21 gennaio 2021 su Facebook è stata pubblicato un post in cui si legge che l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) avrebbe ammesso che i test eseguiti con la tecnica Polymerase chain reaction (Pcr) per individuare la positività di un soggetto al nuovo coronavirus Sars-CoV-2 produrrebbero «un enorme numero di falsi positivi». A conferma della notizia, nel post oggetto della nostra verifica viene linkato un articolo scritto in lingua inglese e pubblicato il 20 gennaio 2021 dal sito Gateway Pundit. La notizia oggetto di analisi è falsa. Andiamo con ordine. Gateway Pundit è stato definito da NewsGuard – azienda che analizza i siti di informazione stabilendone il grado di affidabilità – un sito di estrema ... Leggi su facta.news (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il 21 gennaio 2021 su Facebook è stata pubblicato un post in cui si legge che l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) avrebbeche ieseguiti con la tecnica Polymerase chain reaction (Pcr) perlatà di un soggetto alSars-CoV-2 produrrebbero «undi». A conferma della notizia, nel post oggetto della nostra verifica viene linkato un articolo scritto in lingua inglese e pubblicato il 20 gennaio 2021 dal sito Gateway Pundit. La notizia oggetto di analisi è falsa. Andiamo con ordine. Gateway Pundit è stato definito da NewsGuard – azienda che analizza i siti di informazione stabilendone il grado di affidabilità – un sito di estrema ...

