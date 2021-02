MISTER TESSER | “PRONTI A BATTAGLIARE CON IL VICENZA”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Ventunesima giornata della Serie BKT 2020/21 per il Pordenone. Domani alle 18:00 la squadra neroverde ospita il LRallo stadio Teghil.Attilioha presentato così la gara in conferenza stampa: “Veniamo da una prestazione positiva con il Lecce e dovremo cercare di ripeterci. Consapevoli che troviamo un avversario molto diverso dai giallorossi. Dovremo scendere in campo sempre con la mentalità giusta, spirito di squadra e gioco”. “Ilè compatto, aggressivo e si gioca la partita in avanti senza remore. Grande pressing e verticalizzazioni, un po’ come noi. Ci sarà damolto: chi riuscirà a recuperare maggiori secondi palle sarà sicuramente avvantaggiato”. “L’attacco? Musiolik e Buti? hanno fatto molto bene con il Lecce, Ciurria rientra e Morra, già visto sabato ...

... quindi, è particolarmente indicativo per Eugenio Corini che anche stavolta deve fare i ... Il Pordenone di, due punti in meno in classifica rispetto al Lecce, come detto nell'ultimo turno ...Il giocatore era richiesto da che già lo aveva allenato quando era il dell'Avellino. La SPAL invece sta per far tornare tra le sue fila Luca Mora , centrocampista dello Spezia che già ...Ventunesima giornata della Serie BKT 2020/21 per il Pordenone. Domani alle 18:00 la squadra neroverde ospita il LR Vicenza allo stadio Teghil. Mister ...