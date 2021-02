Michele Bravi: “Ho vissuto un momento di grande buio” (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’artista ha parlato di un lungo periodo di difficoltà che ha vissuto Michele Bravi a “Verissimo” si racconta senza filtri e con il cuore mano toccando anche un argomento delicato come quello dell’incidente di cui è stato protagonista nel 2018 e che ha cambiato la sua vita. Ho attraversato un momento di buio enorme – confessa – ma io qui ho rotto il mio silenzio. Oggi ritorno a vedere le cose. La persona che gli è stata più vicino in quel periodo è stato proprio un ex fidanzato: “Era il mio ragazzo con cui ho condiviso tanti mesi della mia vita. Nel momento in cui quella storia stava nascendo non ne riconoscevo l’importanza. La mia vita a un certo punto ha subito uno strappo e il buio è arrivato davanti ai miei occhi in maniera violenta: avevo perso contatto con il ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’artista ha parlato di un lungo periodo di difficoltà che haa “Verissimo” si racconta senza filtri e con il cuore mano toccando anche un argomento delicato come quello dell’incidente di cui è stato protagonista nel 2018 e che ha cambiato la sua vita. Ho attraversato undienorme – confessa – ma io qui ho rotto il mio silenzio. Oggi ritorno a vedere le cose. La persona che gli è stata più vicino in quel periodo è stato proprio un ex fidanzato: “Era il mio ragazzo con cui ho condiviso tanti mesi della mia vita. Nelin cui quella storia stava nascendo non ne riconoscevo l’importanza. La mia vita a un certo punto ha subito uno strappo e ilè arrivato davanti ai miei occhi in maniera violenta: avevo perso contatto con il ...

VEVO_IT : Il nuovo album di @michele_bravi è finalmente fuori ?? Non perdetevi qui i visual di tutte le tracce de… - rtl1025 : In diretta su RTL 102.5 @michele_bravi ci racconta del nuovo disco 'La geografia del buio' ???? Segui la diretta… - rtl1025 : ?? Domani, martedì 2 febbraio ? Ore 15.10 ?? Michele Bravi ospite a #TheFlight - LaGazzettaWeb : Musica, il tour 2021 di @michele_bravi arriverà anche a Bari, al Demodé - CAurora3010 : RT @Claudia_200001: ??Informazione per l'evento di stasera, magari a qualcuno può essere utile Ho scritto alla libreria e mi hanno conferm… -