Il Comune di Bergamo aiuta le famiglie a sostenere le spese indispensabili (Di venerdì 5 febbraio 2021) In continuità con quanto già previsto negli anni precedenti ed in collaborazione con l’Agenzia per la Casa AbitoBergamo, l’Ambito territoriale di Bergamo ha pubblicato cinque avvisi inerenti le misure di contrasto all’emergenza abitativa per l’anno 2021. “L’emergenza sanitaria, che ci ha travolti quasi un anno fa, sta diventando sempre più un’emergenza sociale. Situazioni lavorative legate a settori particolarmente coinvolti dal Covid, o condizioni di precarietà pregressa che oggi si sono trasformate definitivamente in disoccupazione, si riflettono ovviamente sull’equilibrio economico delle famiglie che hanno difficoltà a sostenere le spese indispensabili come l’affitto. Per questa ragione l’Ambito di Bergamo, di cui il Comune è capofila, ha dato ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 febbraio 2021) In continuità con quanto già previsto negli anni precedenti ed in collaborazione con l’Agenzia per la Casa Abito, l’Ambito territoriale diha pubblicato cinque avvisi inerenti le misure di contrasto all’emergenza abitativa per l’anno 2021. “L’emergenza sanitaria, che ci ha travolti quasi un anno fa, sta diventando sempre più un’emergenza sociale. Situazioni lavorative legate a settori particolarmente coinvolti dal Covid, o condizioni di precarietà pregressa che oggi si sono trasformate definitivamente in disoccupazione, si riflettono ovviamente sull’equilibrio economico delleche hanno difficoltà alecome l’affitto. Per questa ragione l’Ambito di, di cui ilè capofila, ha dato ...

