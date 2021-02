“Identificarsi” solo con il bene comune (Di venerdì 5 febbraio 2021) Quando Togliatti nel 1944 fece ritorno in Italia, alcuni dirigenti del PCI chiesero di porre subito la questione istituzionale per passare senza indugio dalla monarchia alla Repubblica. Specie in quel periodo, si può immaginare quali fossero le “affinità” tra comunisti e monarchia, complice e facilitatrice dei misfatti del fascismo. Eppure Togliatti pose in primo luogo il perseguimento dell’obiettivo principale, la cacciata dei nazisti dall’Italia da raggiungere tutti insieme. Poi si sarebbe parlato di Repubblica. Ebbene, a fronte del nemico attuale, pandemia e crisi socio-economica, è dovuto scendere in campo direttamente il Capo dello Stato con un richiamo alto e drammatico sulla necessità di un impegno unitario delle forze politiche (“un governo che non deve Identificarsi con alcuna formula politica”) nella lotta al “nemico” incombente. Le quali, ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 febbraio 2021) Quando Togliatti nel 1944 fece ritorno in Italia, alcuni dirigenti del PCI chiesero di porre subito la questione istituzionale per passare senza indugio dalla monarchia alla Repubblica. Specie in quel periodo, si può immaginare quali fossero le “affinità” tra comunisti e monarchia, complice e facilitatrice dei misfatti del fascismo. Eppure Togliatti pose in primo luogo il perseguimento dell’obiettivo principale, la cacciata dei nazisti dall’Italia da raggiungere tutti insieme. Poi si sarebbe parlato di Repubblica. Eb, a fronte del nemico attuale, pandemia e crisi socio-economica, è dovuto scendere in campo direttamente il Capo dello Stato con un richiamo alto e drammatico sulla necessità di un impegno unitario delle forze politiche (“un governo che non devecon alcuna formula politica”) nella lotta al “nemico” incombente. Le quali, ...

Spett.le direttore, quando Togliatti nel 1944 fece ritorno in Italia, alcuni dirigenti del PCI chiesero di porre subito la questione istituzionale per passare senza indugio dalla monarchia alla ...

...scelta di un candidato chiamato a formare un governo di alto profilo "che non debba identificarsi ... Non solo per il rispetto che si deve al personaggio. Ma per evitare il rischio di un possibile ...

Giorgio Girelli. di Giorgio Girelli * Quando Togliatti nel 1944 fece ritorno in Italia, alcuni dirigenti del PCI chiesero di porre subito la questione istituzionale per passare se ...

il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per questa mattina, mercoledì 3 febbraio, Mario Draghi al Quirinale.

