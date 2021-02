Hai mai messo il latte nella moka? Un consiglio utilissimo! (Di venerdì 5 febbraio 2021) Negli ultimi tempi, sui social network, e specialmente su TikTok, sta girando una nuova sfida, che stranamente sta appassionando molti utenti. La sfida in questione è relativa ad un dubbio che in tanti hanno avuto, almeno una volta nella loro vita. Se nella moka, al posto dell’acqua è possibile mettere il latte. Alcuni video mostrano praticamente, che inserendo del latte, nell’area della moka, dove solitamente dovrebbe essere inserita l’acqua, è un modo rapido e semplice per ottenere un cappuccino. Volete sapere se è vero? Ebbene la risposta è semplicissima. È tutto falso! In molti casi, sui social, troviamo informazioni falsate, che tendono semplicemente ad attirare visualizzazioni e aumentare le possibilità che utenti di tutto il mondo, osservino clip e immagini. Tuttavia, in certi ... Leggi su virali.video (Di venerdì 5 febbraio 2021) Negli ultimi tempi, sui social network, e specialmente su TikTok, sta girando una nuova sfida, che stranamente sta appassionando molti utenti. La sfida in questione è relativa ad un dubbio che in tanti hanno avuto, almeno una voltaloro vita. Se, al posto dell’acqua è possibile mettere il. Alcuni video mostrano praticamente, che inserendo del, nell’area della, dove solitamente dovrebbe essere inserita l’acqua, è un modo rapido e semplice per ottenere un cappuccino. Volete sapere se è vero? Ebbene la risposta è semplicissima. È tutto falso! In molti casi, sui social, troviamo informazioni falsate, che tendono semplicemente ad attirare visualizzazioni e aumentare le possibilità che utenti di tutto il mondo, osservino clip e immagini. Tuttavia, in certi ...

