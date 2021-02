Governo, l’idea per Giuseppe Conte dopo l’arrivo di Mario Draghi al governo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sono state settimane difficili per Giuseppe Conte, che ha visto aprirsi una crisi sfociata prima nelle dimissioni dei ministri di Italia Viva (Bellanova e Bonetti), poi nel suo inevitabile addio, seguito dalle consultazioni, i tentativi di mediazione e infine il nome di Mario Draghi. “Mi sono state comunicate via mail. Purtroppo questa sera Iv si è assunta la grave responsabilità di aprire una crisi di governo – aveva detto l’ormai ex premier – Ho provato fino all’ultimo minuto utile a evitare questo scenario, e voi siete testimoni degli sforzi fatti in ogni sede, ad ogni livello. Non ci siamo mai sottratti a un tavolo di confronto”. Giuseppe Conte va al Quirinale e sceglie di non dimettersi, annunciando di voler chiedere la fiducia per il suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sono state settimane difficili per, che ha visto aprirsi una crisi sfociata prima nelle dimissioni dei ministri di Italia Viva (Bellanova e Bonetti), poi nel suo inevitabile addio, seguito dalle consultazioni, i tentativi di mediazione e infine il nome di. “Mi sono state comunicate via mail. Purtroppo questa sera Iv si è assunta la grave responsabilità di aprire una crisi di– aveva detto l’ormai ex premier – Ho provato fino all’ultimo minuto utile a evitare questo scenario, e voi siete testimoni degli sforzi fatti in ogni sede, ad ogni livello. Non ci siamo mai sottratti a un tavolo di confronto”.va al Quirinale e sceglie di non dimettersi, annunciando di voler chiedere la fiducia per il suo ...

