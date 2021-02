Google, presto l’app Fit consentirà di usare la fotocamera dello smartphone per rilevare frequenza cardiaca e respiratoria (Di venerdì 5 febbraio 2021) Google ha da poco annunciato un’interessante novità: la possibilità di misurare la frequenza cardiaca e respiratoria utilizzando semplicemente la fotocamera del proprio smartphone, tramite l’app Google Fit, una funzione che consentirà così l’accesso al monitoraggio di alcuni parametri biologici anche a tutti quegli utenti che non sono interessati ad avere uno smartwatch o un fitness tracker. A partire dal prossimo mese, questa funzione sarà disponibile sugli smartphone della gamma Pixel, come ricorderete realizzati direttamente da Google, ma il colosso di Mountain View ha già fatto sapere che nel prossimo futuro la funzione sarà resa disponibile anche sugli altri dispositivi Android. Ma come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021)ha da poco annunciato un’interessante novità: la possibilità di misurare lautilizzando semplicemente ladel proprio, tramiteFit, una funzione checosì l’accesso al monitoraggio di alcuni parametri biologici anche a tutti quegli utenti che non sono interessati ad avere uno smartwatch o un fitness tracker. A partire dal prossimo mese, questa funzione sarà disponibile suglidella gamma Pixel, come ricorderete realizzati direttamente da, ma il colosso di Mountain View ha già fatto sapere che nel prossimo futuro la funzione sarà resa disponibile anche sugli altri dispositivi Android. Ma come ...

bravimabasta : @MarcoMarcMarMaM Non sia severo con sé stesso: vero, credere che qualcuno odi la propria squadra per un pezzo sui v… - lasoncini : @worming_global @Pennacchiiiii Oddio ma le hanno installato in anteprima quella pazzeschissisma avanguardia che m’h… - mariliasogna : RT @FandomVibesCon: ???? Perfavore leggete l'annuncio qui sotto e attendete di ricevere la nostra email all'indirizzo usato per creare l'acco… - Gio_6991 : RT @FandomVibesCon: ???? Perfavore leggete l'annuncio qui sotto e attendete di ricevere la nostra email all'indirizzo usato per creare l'acco… - gxldmeb : RT @FandomVibesCon: ???? Perfavore leggete l'annuncio qui sotto e attendete di ricevere la nostra email all'indirizzo usato per creare l'acco… -