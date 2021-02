Giro d’Italia 2021, attesa per le 4 wild-card: chi sarà invitato? Lunedì le nomine: le Professional che sperano (Di venerdì 5 febbraio 2021) RCS Sport, società organizzatrice del Giro d’Italia 2021, dovrebbe assegnare a breve le wild-card per la prossima edizione della Corsa Rosa, in programma da sabato 8 a domenica 30 maggio. Secondo quanto riporta tuttobiciweb, gli inviti dovrebbero essere elargiti nella giornata di Lunedì 8 febbraio. Ricordiamo che RCS Sport ha a disposizione quattre carte a proprio piacimento, dunque può chiamare a partecipare quattro squadre a propria discrezione tra quelle che non fanno parte del circuito World Tour (già certe di presentarsi a Torino tra poco più di tre mesi). Una wild card è sicuramente nelle mani della Alpecin-Fenix, la quale riscuote il diritto in virtù del primo posto ottenuto nella classifica Professional del 2020. Per gli altri ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) RCS Sport, società organizzatrice del, dovrebbe assegnare a breve leper la prossima edizione della Corsa Rosa, in programma da sabato 8 a domenica 30 maggio. Secondo quanto riporta tuttobiciweb, gli inviti dovrebbero essere elargiti nella giornata di8 febbraio. Ricordiamo che RCS Sport ha a disposizione quattre carte a proprio piacimento, dunque può chiamare a partecipare quattro squadre a propria discrezione tra quelle che non fanno parte del circuito World Tour (già certe di presentarsi a Torino tra poco più di tre mesi). Unaè sicuramente nelle mani della Alpecin-Fenix, la quale riscuote il diritto in virtù del primo posto ottenuto nella classificadel 2020. Per gli altri ...

giroditalia : The Giro d'Italia 2021 will start from…. PIEMONTE! Did you guess the Grande Partenza? | Il Giro D'Italia 2021 parti… - junjokerando : RT @Rinoire: #OldSchoolRacing Giro d'Italia automobile 1979 #AlfaRomeo GTV Mauro Pregliasco / Vittorio Reisoli Vittorio Brambilla 11th plac… - Nuovi_Turismi : ????@giroditalia 2021, la Grande Partenza da #Torino l’8 maggio con una cronometro - Noninfluente : @dapded Passa il giro d'Italia? - GabryMonto : #quellavoltacheDraghi vinse il Giro d’Italia senza bici. -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Crisi di governo, Conte vuole costruire una «sua» maggioranza Corriere della Sera