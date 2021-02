Cosa succede se non ti lavi i denti: rischi di morire (Di venerdì 5 febbraio 2021) Lavarsi i denti non è solo questione di alito profumato. Cosa succede se non ti lavi i denti per un giorno, una settimana o un mese: si rischiano danni gravi e addirittura la morte Lavarsi i denti: abitudine indispensabile.Capita di mangiare fuori e di non lavarsi i denti o a volte anche la pigrizia casalinga fa saltare l’appuntamento con l’igiene orale. Invece lavarsi i denti è fondamentale e bisognerebbe farlo tre volte al giorno. Se non ci si lava i denti per un giorno si va incontro a problematiche serie e se lavarsi saltuariamente i denti diventa una cattiva abitudine si può anche morire. La cattiva igiene orale rappresenta infatti un rischio ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Lavarsi inon è solo questione di alito profumato.se non tiper un giorno, una settimana o un mese: siano danni gravi e addirittura la morte Lavarsi i: abitudine indispensabile.Capita di mangiare fuori e di non lavarsi io a volte anche la pigrizia casalinga fa saltare l’appuntamento con l’igiene orale. Invece lavarsi iè fondamentale e bisognerebbe farlo tre volte al giorno. Se non ci si lava iper un giorno si va incontro a problematiche serie e se lavarsi saltuariamente idiventa una cattiva abitudine si può anche. La cattiva igiene orale rappresenta infatti uno ...

