Call of Duty: nuovo episodio in programma per il 2021 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sembra che Activision abbia voglia di pubblicare un nuovo episodio di Call of Duty entro la fine del 2021, forse in concomitanza con le feste Activision Blizzard ha intenzione di pubblicare un nuovo episodio di Call of Duty nel 2021. Questo è quanto viene riferito all'interno del suo ultimo report finanziario. La cadenza annuale del brand non verrà interrotta nemmeno quest'anno, quindi, com'era facile prevedere. La serie, infatti, gioca ancora un ruolo fondamentale nelle strategie del publisher statunitense. Cosa aspettarsi da Call of Duty nel 2021 Stando alle indiscrezioni, il nuovo episodio di Call of ...

