Battezzato per immersione, ha l'acqua nei polmoni: muore neonato (Di venerdì 5 febbraio 2021) La tragedia in Romania, dove il rito del battesimo ortodosso prevede l'immersione per tre volte. Il neonato è morto di arresto cardiaco. In Romania la percentuale di cristiani ortodossi è ben dell'86,3%, praticamente quasi il totale della popolazione. La religione ortodossa ha dei riti estremamente tradizionali ed antichi, fra i quali anche il battesimo per immersione. Purtroppo per questa storia arrivata dalla città romena di Suceava, nella regione della Bucovina, il battesimo ha portato una tragedia involuta. Nella chiesa della città, intitolata ai Santi Costantino ed Elena, un neonato ha infatti subito un arresto cardiaco dopo il battesimo con rito ortodosso, che prevede l'immersione per tre volte nell'acqua santa.

