Zirkzee | “Sono pronto per la sfida Voglio crescere grazie al calcio italiano”

Joshua Zirkzee è stato presentato dal Parma, in conferenza stampa. Il giovane arriva in prestito dal Bayern Monaco. Queste le parole dell'attaccante: "Le sfide sono diverse rispetto al Bayern, ma ritengo di poter dare un contributo e farò del mio meglio per aiutare il mio nuovo club. Il passaggio dalla Bundesliga potrà essere difficile ma farò quanto possibile per adattarmi il prima possibile e per dare il mio meglio". Il modello: "A livello generale Ronaldinho è stato un modello ma essendo io olandese campioni come Gullit, Van Basten e Rijkaard non posso non citarli. Sono tanti i giocatori a cui mi ispiro, sarebbe limitativo citarne solo qualcuno". Le caratteristiche: "La mia fisicità è importante, sono grosso e alto, con forza. Ho buone capacità nel gioco con la palla, posso contribuire con le mie capacità a livello"

