Zingaretti vede in Draghi un' opportunità | ' Sì a una maggioranza europeista'

Linkiesta : Le radici ingraiane della surreale strategia perdente di Bettini L’ideologo di Zingaretti e dell’appiattimento sul… - ClemensDaniela : RT @globalistIT: Cosa ha detto il segretario del Pd al Direttivo #crisidigoverno #Draghi - globalistIT : Cosa ha detto il segretario del Pd al Direttivo #crisidigoverno #Draghi - ilcorriereblog : - abandreabartoli : @OGiannino Dalle parole di Zingaretti si vede che sono alla frutta. Unica alleanza possibile per il PD. Allora tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti vede

"La personalità di Draghi - ha dettoin Direzione - è di assoluta forza e grande valore. Può essere la soluzione per portare l'Italia fuori dalla situazione caotica e dal rischio di ...In uno scenario cheil quadro politico italiano a un passo da un nuovo anno zero. Volendo fare ... così è stato nelle ultime settimane sia per Giuseppe Conte che per Nicola, ...Il segretario del Pd: "Draghi può essere la soluzione per portare l'Italia fuori dalla situazione caotica e dal rischio di paralisi determinato dalla crisi" ..."Mamma mia, speriamo di no...". Era il novembre del 2010 quando Mario Draghi si schermiva davanti ai giornalisti italiani che lo avevano avvicinato per chiedergli se avesse in animo un passaggio a Pal ...