Una vita, anticipazioni 7-12 febbraio: Marcia sceglie di restare con Santiago (Di giovedì 4 febbraio 2021) In Una vita, le prossime trame saranno ricche di avvenimenti. Nel corso delle puntate in onda dal 7 al 12 febbraio, vedremo che Felipe cercherà di convincere Marcia a fuggire insieme dal quartiere. La donna però, deciderà di restare con il marito Santiago, promettendogli la sua fedeltà. Nel corso delle nuove puntate verranno svelate anche le vere intenzioni di Alfonso Carchano. Una vita, spoiler al 12 febbraio: Felipe vuole fuggire insieme a Marcia In Una vita, Marcia seppur innamorata di Felipe, deciderà di rimanere fedele al marito. L’avvocato sembrerà non rassegnarsi, tanto da irrompere alla pensione per parlare in privato con la Sampaio. Qui, Alvarez Hermozo le chiederà di fuggire insieme, ma ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 4 febbraio 2021) In Una, le prossime trame saranno ricche di avvenimenti. Nel corso delle puntate in onda dal 7 al 12, vedremo che Felipe cercherà di convincerea fuggire insieme dal quartiere. La donna però, deciderà dicon il marito, promettendogli la sua fedeltà. Nel corso delle nuove puntate verranno svelate anche le vere intenzioni di Alfonso Carchano. Una, spoiler al 12: Felipe vuole fuggire insieme aIn Unaseppur innamorata di Felipe, deciderà di rimanere fedele al marito. L’avvocato sembrerà non rassegnarsi, tanto da irrompere alla pensione per parlare in privato con la Sampaio. Qui, Alvarez Hermozo le chiederà di fuggire insieme, ma ...

matteosalvinimi : Sconfigge una rara forma di tumore e all’uscita dall’ospedale trova due volanti della Polizia, con le luci accese.… - piersileri : Stile di vita sano, screening e diagnosi precoce: la prevenzione è l’arma migliore nella lotta contro il cancro. Un… - raffaellapaita : «Lo dico senza enfasi, @matteorenzi ha fatto una delle cose più preziose del fare politica: si è speso per migliora… - zazoomblog : Una vita anticipazioni 7-12 febbraio: Marcia sceglie di restare con Santiago - #anticipazioni #febbraio: #Marcia - GiveMeAmnesia_ : Io già con i fazzoletti pronti per domani per vedere la linea della vita di Giuli.. ah se domani fanno puntata norm… -