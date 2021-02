Uganda | accusato di crimini di guerra un ex bambino soldato

(Di giovedì 4 febbraio 2021)di vari, ma lui stesso era stato rapito quando era ancora piccolissimo ed aveva a malapena 9 anni. Condannato pergravi die contro l’umanità dalla Corte penale internazionale (Cpi) Dominic Ongwen. “La sua colpevolezza è stata stabilita oltre ogni ragionevole dubbio”, questa la perentoria sentenza del giudice Bertram Schmitt leggendo il verdetto nel Tribunale dell’Aja. Dominic oggi ha 46 anni, ma come delineato dagli avvocati della difesa, lo stesso a loro avviso era una vittima, essendo stato rapito all’età giovanissima di soli 9 anni, che gli avrebbe poi fatto riportare dei gravi danni psicologici. Prosegue però nella sentenza il giudice Schmitt, secondo il quale non siano state acquisite “prove della dichiarazione fatta dalla difesa che Ogwen soffra di alcun ...

Ultime Notizie dalla rete : Uganda accusato

ANSA Nuova Europa

... Kenya, Sri Lanka e. L'assicurarsi i contratti per la fornitura dei vaccini da parte delle ... La Vaccine Alliance hai Paesi ricchi di essersi accaparrati i vaccini, e in parte potrebbe ...Il presidente haFacebook di interferire con gli affari politici interni, riferendosi al ... L'è un alleato degli Usa nella lotta al fondamentalismo islamico in Africa orientale e uno ...Accusato di vari crimini, ma lui stesso era stato rapito quando era ancora piccolissimo ed aveva a malapena 9 anni.La Corte penale internazionale (Cpi) ha condannato oggi per crimini di guerra e contro l'umanità Dominic Ongwen, bambino soldato ugandese diventato in seguito comandante dell'esercito di resistenza de ...