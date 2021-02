Sanremo 2021: le «scuse» di Fedez a Francesca Michielin dopo il rischio squalifica (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un mazzo di fiori, Xdono di Tiziano Ferro in sottofondo e un selfie riparatore nel quale campeggiano un sorriso e un broncio non troppo convinto. È così che Fedez chiede «perdono» a Francesca Michielin per aver quasi messo a rischio la loro partecipazione al Festival di Sanremo per via della pubblicazione di un brevissimo estratto della loro canzone, Chiamami per nome, prima dell’inizio della manifestazione. La vicenda è accaduta nella giornata del 30 gennaio, costringendo la commissione Rai a una riunione straordinaria per decidere sul da farsi. Leggi su vanityfair (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un mazzo di fiori, Xdono di Tiziano Ferro in sottofondo e un selfie riparatore nel quale campeggiano un sorriso e un broncio non troppo convinto. È così che Fedez chiede «perdono» a Francesca Michielin per aver quasi messo a rischio la loro partecipazione al Festival di Sanremo per via della pubblicazione di un brevissimo estratto della loro canzone, Chiamami per nome, prima dell’inizio della manifestazione. La vicenda è accaduta nella giornata del 30 gennaio, costringendo la commissione Rai a una riunione straordinaria per decidere sul da farsi.

