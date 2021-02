Piazzapulita | anticipazioni 4 febbraio 2021

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Una nuova puntata disarà in onda stasera, 4, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera: ce la farà Mario Draghi a formare un Governo senza mandare il Paese a elezioni in piena pandemia? Come procede la corsa dei vaccini? Quando riusciremo a raggiungere l’immunità di gregge?: ospiti 4Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: Mario Monti, il professor Tito Boeri, l’immunologo e direttore scientifico dell’Humanitas di Milano Alberto Mantovani, lo scrittore Gianrico Carofiglio e i giornalisti Mario Calabresi, Emiliano Fittipaldi, Francesca Nava e Antonio Padellaro. Non mancherà un ...