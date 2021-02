Nuova ondata migranti, decine naufraghi salvati (Di giovedì 4 febbraio 2021) AGI - Il tempo più mite rimette in moto i migranti dalle coste settentrionali dell'Africa verso l'Italia e riporta a galla gli annosi problemi. Sono stati intercettati e riportati in Libia 110 migranti per i quali Alarm Phone, la linea telefonica gestita dagli attivisti e che rileva le chiamate dei migranti, aveva lanciato in mattinata un allarme. E' stata la stessa ong a dare la notizia ricordando che "saranno imprigionati in condizioni inumane" nel Paese africano. Sale anche il numero dei migranti che da ieri hanno ripreso il mare dall'Algeria diretti in Sardegna. Ai 25 intercettati fra ieri sera e stamattina (alcuni poco dopo lo sbarco nel Sulcis), si è aggiunto un gruppo di altri 11 giovani intercettati nel pomeriggio da una motovedetta della guardia di finanza a tre miglia da Teulada, al largo delle coste ... Leggi su agi (Di giovedì 4 febbraio 2021) AGI - Il tempo più mite rimette in moto idalle coste settentrionali dell'Africa verso l'Italia e riporta a galla gli annosi problemi. Sono stati intercettati e riportati in Libia 110per i quali Alarm Phone, la linea telefonica gestita dagli attivisti e che rileva le chiamate dei, aveva lanciato in mattinata un allarme. E' stata la stessa ong a dare la notizia ricordando che "saranno imprigionati in condizioni inumane" nel Paese africano. Sale anche il numero deiche da ieri hanno ripreso il mare dall'Algeria diretti in Sardegna. Ai 25 intercettati fra ieri sera e stamattina (alcuni poco dopo lo sbarco nel Sulcis), si è aggiunto un gruppo di altri 11 giovani intercettati nel pomeriggio da una motovedetta della guardia di finanza a tre miglia da Teulada, al largo delle coste ...

