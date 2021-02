Meteo New York – Times Square immerso nella ”BUFERA di NEVE”. (Video e Foto) (Di giovedì 4 febbraio 2021) La prima grande tempesta americana del 2021 colpisce New York. Da Lunedì notte la Grande Mela è imbiancata, polare, deserta. Sono attesi sessanta centimetri di NEVE ma intanto la situazione è già d’emergenza e quasi lunare: dall’Upper East Side ad Harlem, dalla Fifth Avenue a Times Square, si sentono solo i rumori delle macchine spala Leggi su periodicodaily (Di giovedì 4 febbraio 2021) La prima grande tempesta americana del 2021 colpisce New. Da Lunedì notte la Grande Mela è imbiancata, polare, deserta. Sono attesi sessanta centimetri dima intanto la situazione è già d’emergenza e quasi lunare: dall’Upper East Side ad Harlem, dalla Fifth Avenue a, si sentono solo i rumori delle macchine spala

