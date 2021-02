M5S: contatti con Grillo e Conte scende in campo, ‘ci sono e ci sarò’ (2) (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Adnkronos) – La decisione su un eventuale appoggio a Draghi “dovrà comunque prenderla il Movimento”, sempre guardando a un gabinetto politico guidato dall’ex capo della Bce. Ma politico o no, il Movimento è profondamente diviso al suo interno. E anche Grillo, viene spiegato dagli stessi ambienti pentastellati, “cambia idea continuamente, prima no Draghi, poi forse… la situazione è complicata”.Quanto a un possibile ruolo di Conte nel governo a guida Draghi, “è più facile che resti fuori, un po’ come Zingaretti…”, assicura chi gli ha parlato nelle ultime ore. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Adnkronos) – La decisione su un eventuale appoggio a Draghi “dovrà comunque prenderla il Movimento”, sempre guardando a un gabinetto politico guidato dall’ex capo della Bce. Ma politico o no, il Movimento è profondamente diviso al suo interno. E anche, viene spiegato dagli stessi ambienti pentastellati, “cambia idea continuamente, prima no Draghi, poi forse… la situazione è complicata”.Quanto a un possibile ruolo dinel governo a guida Draghi, “è più facile che resti fuori, un po’ come Zingaretti…”, assicura chi gli ha parlato nelle ultime ore. L'articolo CalcioWeb.

TV7Benevento : M5S: contatti con Grillo e Conte scende in campo, 'ci sono e ci sarò' (2)... - GHERARDIMAURO1 : RT @Adnkronos: #M5S, contatti con @beppe_grillo e @GiuseppeConteIT scende in campo - Adnkronos : #M5S, contatti con @beppe_grillo e @GiuseppeConteIT scende in campo - TV7Benevento : **M5S: contatti con Grillo e Conte scende in campo, 'ci sono e ci sarò'**... - franser_real : Crisi di governo, al via le consultazioni di Draghi -