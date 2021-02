Luigi Di Maio e quel dovere di ascoltare Draghi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo settimane di silenzio e riserbo, Luigi Di Maio ha scelto la responsabilità. Abbiamo il dovere di ascoltare Mario Draghi, di dimostrarci una forza matura agli occhi del Paese. Poche parole diffuse attraverso una nota del ministero degli Esteri indicano la linea con cui il Movimento 5 Stelle si presenterà alle consultazioni con il presidente incaricato Draghi, “secondo la strada tracciata dal capo dello Stato Sergio Mattarella”. Le parole dell’ex capo politico del Movimento arrivano così in un momento delicato per l’Italia, per le forze politiche, e ancor più per il Movimento 5 Stelle. La decisione estrema del Presidente della Repubblica di incaricare l’ex presidente della Bce ha colto di sorpresa tutti. Un cambio di rotta non indifferente per il Movimento che dopo il fallimento ... Leggi su formiche (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo settimane di silenzio e riserbo,Diha scelto la responsabilità. Abbiamo ildiMario, di dimostrarci una forza matura agli occhi del Paese. Poche parole diffuse attraverso una nota del ministero degli Esteri indicano la linea con cui il Movimento 5 Stelle si presenterà alle consultazioni con il presidente incaricato, “secondo la strada tracciata dal capo dello Stato Sergio Mattarella”. Le parole dell’ex capo politico del Movimento arrivano così in un momento delicato per l’Italia, per le forze politiche, e ancor più per il Movimento 5 Stelle. La decisione estrema del Presidente della Repubblica di incaricare l’ex presidente della Bce ha colto di sorpresa tutti. Un cambio di rotta non indifferente per il Movimento che dopo il fallimento ...

