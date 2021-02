La fuga (Di giovedì 4 febbraio 2021) Di Vincenzo Calafiore 3 Febbraio 2021 Udine A guardare da molto lontano o da un remoto passato le parole stese su un rigo, sembrano una sottile linea d’orizzonte, sono parole che restano, lì sul rigo come pietre di una strada antica che portano alla naturale spiritualità che non si esauriscono nel linguaggio in sé, ma si affinano per rimanere ricordo. Ma c’è di più in un rigo: le suggestioni, le visioni, il sentire, il volere o il desiderare, ma anche l’invisibile di cui non si leggono gli aspetti ma vi sono. Chissà di chi sono quelle mani dietro le nuvole di quell’infinito …. e chissà se torneranno quelle mani a infilar parole come perle a quel filo d’orizzonte …. E’ così difficile la vita e lo è ancor di più senza un sogno e quel foglio di carta oltre un sogno è un luogo spirituale, d’amore, in cui si compiono le magiche visioni e le traiettorie delle parole che a ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 4 febbraio 2021) Di Vincenzo Calafiore 3 Febbraio 2021 Udine A guardare da molto lontano o da un remoto passato le parole stese su un rigo, sembrano una sottile linea d’orizzonte, sono parole che restano, lì sul rigo come pietre di una strada antica che portano alla naturale spiritualità che non si esauriscono nel linguaggio in sé, ma si affinano per rimanere ricordo. Ma c’è di più in un rigo: le suggestioni, le visioni, il sentire, il volere o il desiderare, ma anche l’invisibile di cui non si leggono gli aspetti ma vi sono. Chissà di chi sono quelle mani dietro le nuvole di quell’infinito …. e chissà se torneranno quelle mani a infilar parole come perle a quel filo d’orizzonte …. E’ così difficile la vita e lo è ancor di più senza un sogno e quel foglio di carta oltre un sogno è un luogo spirituale, d’amore, in cui si compiono le magiche visioni e le traiettorie delle parole che a ...

borghi_claudio : @FValguarnera @davidallegranti @augustamontarul Ma cosa crede? Che conte si sia dimesso per sport? ?? Si è dimesso p… - PrimeVideoIT : ?? Attenzione ?? Annunciamo alla popolazione la presenza di celebrities in fuga. Una squadra di cacciatori è già al… - Corriere : Covid, studenti in fuga dalle città: crollano affitti a Milano e Roma - ZicaEliana : RT @RescueMed: ?? #OceanViking ha effettuato stamane salvataggio di 121 persone, tra cui 19 donne e 2 bimbi, in fuga dalla #Libia. Grazie /… - ZicaEliana : RT @RescueMed: ??? #Moonbird @seawatch_intl ha avvistato il gommone con ~110 persone a bordo in fuga dalla #Libia. Motore in avaria e tubola… -