Estetista uccisa, ex amante confidò omicidio a detenuto (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il 41enne Antonio Colamonico avrebbe confidato in carcere ad un detenuto di aver ucciso l'ex amante Bruna Bovino, la 29enne italo - brasiliana morta il 12 dicembre 2013 nel suo centro estetico a Mola ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il 41enne Antonio Colamonico avrebbe confidato in carcere ad undi aver ucciso l'exBruna Bovino, la 29enne italo - brasiliana morta il 12 dicembre 2013 nel suo centro estetico a Mola ...

Il corpo della 29enne, infatti, fu trovato semicarbonizzato sul pavimento del centro estetico dopo essere stata uccisa con 20 colpi di forbici e strangolata. Nel processo, che è stato rinviato al 4 ...

Bari, estetista uccisa: ex amante confidò omicidio a un detenuto in carcere. La difesa: 'Demoliremo l'accusa'

BARI, 04 FEB - Il 41enne Antonio Colamonico avrebbe confidato in carcere ad un detenuto di aver ucciso l'ex amante Bruna Bovino, la 29enne italo-brasiliana morta il 12 dicembre 2013 nel suo centro est ...

Il verbale con le dichiarazioni depositato nel processo di appello. Bruna Bovino fu assassinata nel suo centro estetico sette anni fa. La difesa: l’accusa non ha elementi ...

