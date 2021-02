Cos’è e tutti i vantaggi dell’utilizzo dell’energia solare

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Le fonti di energia non rinnovabili ormai si stanno esaurendo. Risorse come petrolio, gas e carbone sono combustibili fossili che sono prodotte dalla terra in un arco temporale molto lungo. Questi combustibili vengono consumati molto più velocemente rispetto al tempo che impiegano per rinnovarsi e per questo sono esauribili. Inoltre, l’uso di questi combustibili fossili è molto inquinante. Al contrario le fonti di energia rinnovabili rispettano l’ambiente e non si esauriscono. Sono anche chiamate fonti pulite perché non inquinanti. La risorsa energetica rinnovabile principale è l’energia. Definizione di energiaL’energiaè l’energia che proviene e viene raccolta dal sole, è una delle principali fonti di energia rinnovabile di tutto il mondo. Questo tipo di energia si basa sul concetto di flusso, ciò significa che ...