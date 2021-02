Canada Goose vola nel pre-market dopo trimestrale positiva

(Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) –, azienda canadese specializzata in abbigliamento invernale, è in grande rialzo nel pre-i buoni risultati della. Il titolo guadagna oltre il 15% nella contrattazione pre-apertura a Wall Street. I ricavi nel trimestre a dicembre sono aumentati del 5% a 474 milioni di dollari canadesi (309 milioni di euro) dai 452,1 milioni di dollari canadesi dell’anno precedente, battendo la stima media degli analisti di 415,27 milioni. In particolare, nel corso del trimestre le entrate globali dell’e-commerce sono aumentate del 39,3%, i ricavi in Cina del 41,7% e le entrate totali sono aumentate per la prima volta dall’inizio della pandemia. “La forza globale del nostro marchio e del nostro business online ha riportato...

Italiajin21 : Piumini inverno 2021, i modelli personalizzabili di Canada Goose - vogue_italia : È possibile aggiungere un tocco personale ai piumini luxury di @canadagoose ?? - JeSuisCialis : @enritalian Ma mi chiedevo: il Canada Goose esiste anche lì? Ed è così caro come qua? -

Ultime Notizie dalla rete : Canada Goose

QuiFinanza

, azienda canadese specializzata in abbigliamento invernale, è in grande rialzo nel pre - market, dopo i buoni risultati della trimestrale. Il titolo guadagna oltre il 15% nella ..., cappellino uomo. Credits: Photo Courtesy of @carryoverpr ufficio stampa Sul fronte freddo, come già suggerito, sia sciarpe che cappelli , purché non troppo eccessivi e particolari, vi ...(Teleborsa) – Canada Goose, azienda canadese specializzata in abbigliamento invernale, è in grande rialzo nel pre-market, dopo i buoni risultati della trimestrale. Il titolo guadagna oltre il 15% ...Il celebre marchio di luxury outwear Canada Goose lancia un servizio di personalizzare per parka, piumini e accessori per rendere ogni capo unico e originale ...