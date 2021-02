Al via la mostra Géométrie flexible di Giangaetano Patanè alla Galleria NM di Monaco (Di giovedì 4 febbraio 2021) La Galleria NM di Montecarlo inaugura la stagione espositiva 2021 con la prima personale di Giangaetano Patané nel Principato di Monaco: la mostra Géométrie flexible. L’artista nasce a Roma nel 1968, ma si specializza all’Accademia di Belle Arti di Edimburgo. A soli 28 anni realizza una scultura bronzea in permanenza nella Basilica di Santa Maria in Ara Coeli a Roma. Nel 2000 e nel 2002 è vincitore di borse di studio che lo portano rispettivamente in Sydney e a Colonia. Nel 2013 entra nella collezione del museo di Arte Contemporanea Bilotti Ruggi d’Aragona. Attualmente risiede a Roma all’Ex -Pastificio Cerere. La produzione artistica di Patané si sviluppa in egual modo, in maniera armoniosa, tra la pittura, la scultura e il disegno. La mostra Géométrie ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 4 febbraio 2021) LaNM di Montecarlo inaugura la stagione espositiva 2021 con la prima personale diPatané nel Principato di: la. L’artista nasce a Roma nel 1968, ma si specializza all’Accademia di Belle Arti di Edimburgo. A soli 28 anni realizza una scultura bronzea in permanenza nella Basilica di Santa Maria in Ara Coeli a Roma. Nel 2000 e nel 2002 è vincitore di borse di studio che lo portano rispettivamente in Sydney e a Colonia. Nel 2013 entra nella collezione del museo di Arte Contemporanea Bilotti Ruggi d’Aragona. Attualmente risiede a Roma all’Ex -Pastificio Cerere. La produzione artistica di Patané si sviluppa in egual modo, in maniera armoniosa, tra la pittura, la scultura e il disegno. La...

