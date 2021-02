"Torno agli anni '50 per raccontare un Sud che non è cambiato" - (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Cinzia Romani L'attore protagonista dell'"Ultimo Paradiso" su Netflix. Ispirato a una storia vera... Ciccio è un contadino felice tra i suoi ulivi. Soprattutto quando porta a cavalluccio la bella del paese, che desidera. Ciccio è sposato, ha un figlio di sette anni e lotta come un leone contro chi sfrutta i più deboli. Eppure vorrebbe fuggire, lontano dalla sua terra amara, la Murgia degli anni Cinquanta dove i proprietari terrieri la fanno da padrone in modo iniquo. Arreso all'inquartamento, ma ancora attraente con la canottiera da bracciante, Riccardo Scamarcio stavolta è protagonista, produttore e sceneggiatore, insieme al regista Rocco Ricciardulli, del film drammatico intitolato L'ultimo paradiso (su Netfix da dopodomani), ispirato a una storia vera avvenuta in Lucania nel 1958. Un film intenso prodotto da Mediaset, Lebowski e ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Cinzia Romani L'attore protagonista dell'"Ultimo Paradiso" su Netflix. Ispirato a una storia vera... Ciccio è un contadino felice tra i suoi ulivi. Soprattutto quando porta a cavalluccio la bella del paese, che desidera. Ciccio è sposato, ha un figlio di settee lotta come un leone contro chi sfrutta i più deboli. Eppure vorrebbe fuggire, lontano dalla sua terra amara, la Murgia degliCinquanta dove i proprietari terrieri la fanno da padrone in modo iniquo. Arreso all'inquartamento, ma ancora attraente con la canottiera da bracciante, Riccardo Scamarcio stavolta è protagonista, produttore e sceneggiatore, insieme al regista Rocco Ricciardulli, del film drammatico intitolato L'ultimo paradiso (su Netfix da dopodomani), ispirato a una storia vera avvenuta in Lucania nel 1958. Un film intenso prodotto da Mediaset, Lebowski e ...

iltedellesciure : Ma non si può mancare un attimo che torno e mi tocca fare l’overparty agli #zorzando? Li amo e proprio per questo d… - Piero42395724 : RT @RiccardoLaudad1: banda di vecchi stronzi 80enni, quando la smetterete di rompere il cazzo agli italiani? andate in pensione e levatevi… - RiccardoLaudad1 : banda di vecchi stronzi 80enni, quando la smetterete di rompere il cazzo agli italiani? andate in pensione e levate… - lilspoonharree : vado a spiegare agli alberi che non è necessario produrre aria per certe persone e torno - piratehong : Ora mentre torno a casa vi metto like agli arsd -