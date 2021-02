Roma Capitale delle rendite. È ora di liberarla (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma è Capitale, e questo tutti lo sanno. Pochi invece sanno (oppure tanti fanno finta di non sapere) che è soprattutto Capitale delle rendite. rendite che tengono in ostaggio la città, ne succhiano il nettare, strangolano l’economia e castrano qualsiasi anelito verso il futuro. Tanto che ormai Roma è sempre meno una città per giovani. Una situazione non più sostenibile, che impoverisce i Romani e li condanna a un ormai veloce declino economico e culturale. Bisogna quindi agire. Bisogna liberare Roma da tutti i lacci e lacciuoli che la tengono immobilizzata come il gigante Gulliver dai lillipuziani. E bisogna farlo subito. Una spietata ma lucida analisi dello stato comatoso in cui versa la prima città italiana la si trova nell’ultima ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021), e questo tutti lo sanno. Pochi invece sanno (oppure tanti fanno finta di non sapere) che è soprattuttoche tengono in ostaggio la città, ne succhiano il nettare, strangolano l’economia e castrano qualsiasi anelito verso il futuro. Tanto che ormaiè sempre meno una città per giovani. Una situazione non più sostenibile, che impoverisce ini e li condanna a un ormai veloce declino economico e culturale. Bisogna quindi agire. Bisogna liberareda tutti i lacci e lacciuoli che la tengono immobilizzata come il gigante Gulliver dai lillipuziani. E bisogna farlo subito. Una spietata ma lucida analisi dello stato comatoso in cui versa la prima città italiana la si trova nell’ultima ...

lucianonobili : Metro in tilt ancora una volta, navette sostitutive assenti o insufficienti, caos, mezzi stracolmi e addio distanzi… - Corriere : Covid, studenti in fuga dalle città: crollano affitti a Milano e Roma - Montecitorio : #1febbraio 1871 - la #capitale del Regno d'Italia viene trasferita da #Firenze a #Roma. La Camera approva in via… - edizionimulino : 150 anni fa, il #3febbraio 1871, #Roma diventava ufficialmente capitale d'Italia. Questo libro ne racconta la stori… - jackfollasb : Raggi al Messaggero per i 150 anni della Capitale: «Roma sia priorità del nuovo governo» -