Omicidio Yara Gambirasio: si riapre il caso (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Va verso una rivalutazione il caso di Yara Gambirasio, la 13enne uccisa nel novembre 2010 per la cui morte fu condannato all'ergastolo nel 2018 il muratore Massimo Bossetti. Adesso, pero, il caso potrebbe aver raggiunto un clamoroso punto di svolta: il 13 gennaio scorso, infatti, la Corte Suprema ha annullato con rinvio le ordinanze con cui il presidente della Corte d'Assise di Bergamo aveva respinto, perché secondo quest'ultima inammissibile, la richiesta degli avvocati di Bossetti di accedere ai reperti dell'indagine. Ora, altri giudici dovranno pronunciarsi sulla morte di Yara ed i campioni di DNA. Massimo Bossetti torna dunque a sperare. Il suo avvocato, Claudio Salvagni, riferisce che: "Massimo ha detto 'io continuo a credere nella giustizia, voglio uscire da quel portone del carcere, a ...

