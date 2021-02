Mario Draghi | partito e orientamento politico dell’ex presidente della Bce

Leggi su tpi

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Qual è ile l’di? Tanti italiani nelle ultime ore, dopo la convocazionegovernatoreBce, al Quirinale per formare un governo tecnico se lo stanno chiedendo. Ve lo diciamo subito: ufficialmentenon appartiene a nessun. Esattamente la personalità richiesta da Mattarella. Ovviamente, l’exBce – come tutti – ha le sue idee politiche che però non ha mai palesato ufficialmente. Possiamo però “intuirle”., nato a Roma nel 1947 e cresciuto senza genitori (persi quando aveva 15 anni), si è formato presso il liceo classico ...