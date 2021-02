Mario Draghi come Daenerys Targaryen | l' ironia infiamma i social

Quirinale : Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha convocato per domani mattina alle 12 al #Quirinale il Professor Mario #Draghi - Quirinale : #Quirinale, il Presidente #Mattarella riceve il Prof. Mario #Draghi - Quirinale : #Quirinale, il Cons. Giovanni Grasso comunica alla stampa la convocazione del Prof. Mario #Draghi - Gloria_Nelli : RT @Quirinale: #Quirinale, il Presidente #Mattarella riceve il Prof. Mario #Draghi - Anna82881632 : RT @FlavioTosiTW: Mario #Draghi convocato al Colle. Spero ci sia la più ampia convergenza anche del centrodestra. Un nome e una formula che… -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Draghi

Dopo avere rallentato leggermente il passo nelle ore precedenti, comunque con solidi guadagni, Piazza Affari torna a premere sull'acceleratore, mentre l'ex governatore della Bce,, arrivava al Quirinale, dove vedra' il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, probabilmente per ricevere l'incarico per formare un governo istituzionale. Il Ftse Mib e' arrivato ...Ci risiamo. Sfumato il Conte ter, sull'Italia torna l'ipotesi del governo tecnico. Questa volta il Quirinale ha convocato, scelto come "figura di alto profilo": qualora accettasse l'incarico, quello dell'ex presidente della Bce sarebbe il quarto esecutivo istituzionale , presieduto cioè da personalità ...Dopo il primo plauso alla scelta di Sergio Mattarella di dare a Mario Draghi il compito di comporre un nuovo esecutivo in modo da evitare di andare al voto in piena pandemia, iniziano ad affiorare le.Alle 11.55 Mario Draghi è arrivato al Quirinale per incontrare Sergio Mattarella. Dopo il naufragio delle trattative per un Conte ter, il capo dello Stato vorrebbe affidare il timone del governo ...