LIVE – Bisceglie-Avellino 1-1, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La DIRETTA LIVE di Bisceglie-Avellino, match valido per la ventiduesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021. Dopo un percorso altalenante con tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque partite i padroni di casa sfidano la terza forza del campionato che, invece, vuole centrare la quarta vittoria consecutiva. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di mercoledì 3 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Bisceglie-Avellino 1-1 (33? Cecconi, 49? Bernardotto) 90? – Quattro minuti di recupero 86? – Dossena ad un passo dal gol! Che ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ladi, match valido per la ventiduesima giornata delC di. Dopo un percorso altalenante con tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque partite i padroni di casa sfidano la terza forza del campionato che, invece, vuole centrare la quarta vittoria consecutiva. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di mercoledì 3 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA1-1 (33? Cecconi, 49? Bernardotto) 90? – Quattro minuti di recupero 86? – Dossena ad un passo dal gol! Che ...

canciello_94 : BISCEGLIE vs AVELLINO|SERIE C|03.02.2021 #BISCEGLIEAVELLINO #BISCEGLIE #AVELLINO #SERIEC #3FEBBRAIO #LIVE… - ilCiriaco : #Irpinia LIVE A.S.Bisceglie – Avellino - iamcalcioavelli : Bisceglie - Avellino: formazioni ufficiali e live - Fantacalciok : Bisceglie – Avellino: diretta live, risultato in tempo reale - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieC LIVE | #Catanzaro, dal Lecce in arrivo Pierno. #Bisceglie, preso Bassano dal Cittadella -