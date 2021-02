L’intervento del direttore de La Notizia ad Agorà. “Draghi è l’uomo delle privatizzazioni, che hanno portato via grandi asset pubblici dandoli in mano ai privati” / Il video (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il direttore de La Notizia, Gaetano Pedullà, è intervenuto questa mattina ad Agorà (Rai3) sul crisi di governo. “C’è stata una responsabilità chiara di Matteo Renzi di porre fine al governo Conte. Noi un Mario lo abbiamo già avuto: Monti. Draghi è l’uomo delle privatizzazioni, che hanno portato via grandi asset pubblici dandoli in mano ai privati”. L'articolo LA Notizia. Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ilde La, Gaetano Pedullà, è intervenuto questa mattina ad(Rai3) sul crisi di governo. “C’è stata una responsabilità chiara di Matteo Renzi di porre fine al governo Conte. Noi un Mario lo abbiamo già avuto: Monti., cheviainai”. L'articolo LA

fattoquotidiano : Mattarella: “Faccio un appello alle forze politiche per un governo di alto profilo”. L’intervento integrale del Cap… - RaiNews : L'intervento integrale del presidente #Mattarella: 'Appello a tutte le forze politiche per un governo di alto profi… - emergenzavvf : ?? #Salerno, prosegue l’intervento dei #vigilidelfuoco sulla SS163 per escludere la presenza di eventuali persone co… - mistermeo : RT @LaNotiziaTweet: L'intervento del direttore de #LaNotizia ad Agorà. 'Draghi è l’uomo delle privatizzazioni, che hanno portato via grandi… - Noovyis : (L’intervento del direttore de La Notizia ad Agorà. “Draghi è l’uomo delle privatizzazioni, che hanno portato via g… -

Ultime Notizie dalla rete : L’intervento del Giorgia Martone, l’ansia per l’isteroscopia e l’arresto cardiaco sotto i ferri Corriere della Sera