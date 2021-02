Frame Condé Nast | idee e ispirazioni per festeggiare San Valentino

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) In fondo, festeggiare San Valentino significa stupire e preparare qualcosa di speciale per la propria «metà». Ma non sempre è così facile passare dal pensiero all’azione. Un po’ per mancanza di idee oppure per il timore di cadere nella banalità. Dunque, dove cercare i giusti consigli? In quest’ottica, Frame Condé Nast ha pensato a un palinsesto completamente dedicato al Valentine’s Day, raggiungibile sul profilo Instagram @condenastframe.