Draghi | Orlando | “Pd deciderà anche in base alle scelte degli altri partiti”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – Nei confronti del governo Draghi “si pone l’esigenza di non fare gli stessi errori del passato. Perché leggendo i commenti di questa mattina sembra che la qualità e la forza indubbia del nome” di Mario Draghi “possa risolvere tutti i problemi, il che è abbastanza fuorviante”, dice il vicesegretario del Pd Andrea Orlando a Radio Immagina. Per far nascere il governo, dice Orlando, “c’è bisogno di una convergenza delle forze politiche su un programma di riforme intorno al recovery e di un rapporto col paese che è più lontano dalla classe dirigente. Se diventa una cosa che non parla a tutto il paese il rischio è che si ci si trovi di fronte a una crisi economica e sociale come quella del passato. Io credo che ci siano le condizioni per evitarlo. Ma non basta dire arriva Draghi. Bisogna dargli una mano, a Draghi”, aggiunge Orlando. Orlando conclude: “Il ruolo politico non può prescindere dai numeri. Il Pd dovrà decidere anche in relazione a quello che faranno le altre forze politiche. Perché dico una cosa abbastanza lapalissiana, ma il nostro 11 per cento non è sufficiente a far nascere un governo”.