Draghi “Consapevole dell’emergenza | vincere pandemia e rilanciare Paese”

ROMA (ITALPRESS) – "Ringrazio il presidente della Repubblica per la fiducia che mi ha voluto accordare, conferendomi l'incarico per la formazione del nuovo governo. E' un momento difficile. Il presidente ha ricordato la drammatica crisi sanitaria, con i suoi gravi effetti sulla vita delle persone, sull'economia, sulla società. La Consapevolezza dell'emergenza richiede risposte all'altezza della situazione. Ed è con questa speranza e con questo impegno che rispondo positivamente all'appello del presidente della Repubblica". Così il premier incaricato Mario Draghi, al termine del colloquio con il Capo dello Stato.

