Corbo | il Napoli si è svalutato | De Laurentiis teme di dover cancellare il progetto e rifarlo 

A preoccupare il presidente De Laurentiis, scrive Antonio Corbo su Repubblica Napoli, è la svalutazione dei suoi giocatori. Tutti, a parte Lozano. Il patron teme di dover cancellare il progetto e rifarlo daccapo. Il Napoli è indecifrabile, scrive Corbo. "Tutti appassiti, solo Lozano recupera il valore del suo costo. Vale meno anche Koulibaly. Queste delusioni e un gioco spento avranno allarmato De Laurentiis. Senza acquirenti stranieri, 18 milioni di un deficit modesto ma inusuale, l'urgenza di dover investire danaro fresco, la qualificazione Champions incerta, il cambio con un Benitez ormai evaporato: Aurelio ne ha abbastanza per essere turbato.

