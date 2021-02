Calata drasticamente la mortalità da Covid dall'inizio della pandemia: lo rivela uno studio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un drastico calo della mortalità da Covid è stato registrato dall'inizio della pandemia a oggi: lo dice uno studio pubblicato sulla rivista medica Anaesthesia. Rispetto all'inizio della pandemia ... Leggi su globalist (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un drastico calodaè stato registratoa oggi: lo dice unopubblicato sulla rivista medica Anaesthesia. Rispetto all'...

globalistIT : - 24zampe : RT @Nicola_Bressi: LAVORATORI CHE SCOMPAIONO Conosciamo ben 20.000 specie di api selvatiche ?? Una ricchezza inestimabile per l'agricoltura… - picogiovanni : RT @Nicola_Bressi: LAVORATORI CHE SCOMPAIONO Conosciamo ben 20.000 specie di api selvatiche ?? Una ricchezza inestimabile per l'agricoltura… - Nicola_Bressi : LAVORATORI CHE SCOMPAIONO Conosciamo ben 20.000 specie di api selvatiche ?? Una ricchezza inestimabile per l'agricol… -